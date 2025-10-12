Dal 13 ottobre al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale e anti Covid-19

Sarà avviata da lunedì 13 ottobre la somministrazione dei vaccini antinfluenzale e anti Covid-19. Lo scopo è quello di offrire una protezione efficace e sicura contro le principali infezioni respiratorie invernali, riducendo il rischio di complicanze e di sovraccarico del sistema sanitario. La. 🔗 Leggi su Ilpescara.it