Dal 13 ottobre al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale e anti Covid-19

Ilpescara.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà avviata da lunedì 13 ottobre la somministrazione dei vaccini antinfluenzale e anti Covid-19. Lo scopo è quello di offrire una protezione efficace e sicura contro le principali infezioni respiratorie invernali, riducendo il rischio di complicanze e di sovraccarico del sistema sanitario. La. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ottobre - campagna

Al via la campagna d’autunno contro i virus: San Siro diventa centro vaccinale, e dal 13 ottobre l’antiflu è per tutti

Vaccinazione antinfluenzale e contro il Covid, dal 1° ottobre parte la campagna

Toscana al via con i vaccini: dal 1° ottobre parte la campagna contro influenza e Covid

Campagna vaccinale: al via dal 13 ottobre in oltre 1.300 farmacie lombarde - Da quest’anno si amplia l’offerta: in tutta la regione anche il vaccino antipneumococcico Le vaccinazioni antinfluenzali saranno disponibili gratuitamente sin dall’avvio della campagna per tutti i cit ... Secondo comunicati-stampa.net

13 ottobre via campagnaA Reggio Emilia prende il via la campagna vaccinale - Lunedì 13 ottobre 2025 prende il via la campagna vaccinale anti- Si legge su redacon.it

Cerca Video su questo argomento: 13 Ottobre Via Campagna