C’è un collegamento, a livello culturale e sociologico, tra tutti i grandi avvenimenti che stanno impattando sul mondo? Ne abbiamo parlato con il sociologo Derrick de Kerckhove. Il ritorno nelle piazze con le manifestazioni pro Palestina, e la missione umanitaria Global sumud flotilla. La propaganda russa ed il rapporto bellicoso del presidente Usa Donald Trump. Le proteste dei giovani contro i governi in Nepal ed in altri Paesi asiatici. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

Dai Pro Pal alla Flotilla, da Putin a Trump: il filo digitale che scuote il mondo. Il sociologo de Kerckhove: "Monitorati e manipolati, ma col nostro consenso"