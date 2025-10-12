Dai pap test all' elettrocardiogramma gli screening gratuiti dell' Asp al centro commerciale La Torre
Prosegue il viaggio dell’open day itinerante della prevenzione promosso dall’Asp di Palermo: martedì (14 ottobre) dalle 10.30 alle 16.30, le equipe sanitarie dell’Azienda sanitaria provinciale faranno tappa al centro commerciale La Torre di via Assoro, per una nuova giornata interamente dedicata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
