Dai completi di Elton John al tailleur di Lady D e gli abiti di Naomi Campbell | in mostra a Londra 450 capi iconici creati da Gianni Versace

Londra celebra Gianni Versace con una retrospettiva che raccoglie 450 pezzi originali, tra abiti vintage, bozzetti, foto e oggetti che raccontano l’estetica inconfondibile di un personaggio che, in questa città, ha lasciato un segno indelebile contribuendo a costruirne il ritmo iconico degli anni ’90. La mostra “ Gianni Versace Retrospettive ” è stata inserita in uno scenario molto particolare, The Arches, ovvero un luogo dal sapore underground fatto di volte in mattoncini rossi a pochi passi da London Bridge e da Borough Market. I capi che i curatori della mostra hanno raccolto, coinvolgendo diversi collezionisti privati, accendono la luce oro che ha reso Versace unico e riconoscibile in un set che non ha tempo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

