Da Zidane a Spalletti da Velasco a Paltrinieri-Fiamingo che domenica al Festival dello sport
Chiusura coi botti a Trento: si parte con Rafa Benitez e Spalletti, poi spazio a Zidane, Dellavalle, Ganna e Viviani. E in serata si chiude con Velasco e Balotelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: zidane - spalletti
#PodcastJuventusClubSvezia #JuventusClubSvezia #Juventus #Tudor #calciomercato #Spalletti #Mancini #Deschamps #Zidane #Zizou #calcio #JuventusDNA #FinoAllaFine #LoStileJuve #SerieA #Scudetto #Scudetti #podd #podcast #podcasts #podcastin - X Vai su X
“Soulé può giocare per l’Italia”: sarebbe l’elemento offensivo di qualità giusto per Gattuso nella corsa al prossimo Mondiale? Matias Soulé pensa di accettare la proposta azzurra presentata da Spalletti qualche mese fa. A rivelarlo è stato Martin Gua - facebook.com Vai su Facebook
Spalletti ma non solo, per la panchina del Fenerbahce spunta anche Zidane: le ultime - Dopo l’esonero di José Mourinho dal Fenerbahce, il club turco è alla ricerca di un nuovo allenatore e oltre al nome di Luciano Spalletti, in cerca do una nuova avventura dopo l'esonero con l'Italia, ... calciomercato.com scrive