da zidane a spalletti da velasco a paltrinieri fiamingo che domenica al festival dello sport

Chiusura coi botti a Trento: si parte con Rafa Benitez e Spalletti, poi spazio a Zidane, Dellavalle, Ganna e Viviani. E in serata si chiude con Velasco e Balotelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Spalletti ma non solo, per la panchina del Fenerbahce spunta anche Zidane: le ultime - Dopo l’esonero di José Mourinho dal Fenerbahce, il club turco è alla ricerca di un nuovo allenatore e oltre al nome di Luciano Spalletti, in cerca do una nuova avventura dopo l'esonero con l'Italia, ... calciomercato.com scrive

