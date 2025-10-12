Fox Entertainment ha deciso di entrare nel business dei video verticali attraverso un investimento strategico in Holywater, azienda che gestisce piattaforme come My Drama, My Passion e My Muse. L’operazione, segnalata da Deadline, segna un momento di svolta per un colosso televisivo tradizionale che sceglie di abbracciare un formato nato e cresciuto sui social media, dalle storie di Instagram ai Reels, passando per TikTok e YouTube Shorts. Sebbene Fox non abbia divulgato l’entità della quota acquisita né la valutazione complessiva dell’accordo, i numeri parlano da soli. Holywater vanta oltre 55 milioni di utenti attivi, mentre il mercato dei video verticali, che include i microdrama e altri contenuti brevi, viene stimato intorno agli 8 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Da TikTok alla TV: Fox investe in serie tv da guardare in verticale