Da TikTok alla TV | Fox investe in serie tv da guardare in verticale
Fox Entertainment ha deciso di entrare nel business dei video verticali attraverso un investimento strategico in Holywater, azienda che gestisce piattaforme come My Drama, My Passion e My Muse. L’operazione, segnalata da Deadline, segna un momento di svolta per un colosso televisivo tradizionale che sceglie di abbracciare un formato nato e cresciuto sui social media, dalle storie di Instagram ai Reels, passando per TikTok e YouTube Shorts. Sebbene Fox non abbia divulgato l’entità della quota acquisita né la valutazione complessiva dell’accordo, i numeri parlano da soli. Holywater vanta oltre 55 milioni di utenti attivi, mentre il mercato dei video verticali, che include i microdrama e altri contenuti brevi, viene stimato intorno agli 8 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Comune di Veroli. . Crescita, servizi, comunità: Veroli investe nella scuola. Con nuovi spazi educativi, scuole ancor più moderne e servizi sempre più efficienti, continua in questa direzione l’impegno dell’Amministrazione comunale. Un percorso che nasce da - facebook.com Vai su Facebook
VIDEO | Attentato in sinagoga a Manchester, uomo investe e ferisce fedeli e passanti. Morti e feriti gravi - X Vai su X
TikTok investe sul gaming - I responsabili del social network TikTok, proprietà della cinese ByteDance, potrebbe presto introdurre i videogame nella propria piattaforma, una nuova soluzione con cui fidelizzare ulteriormente i ... Lo riporta mrw.it