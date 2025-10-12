Da Roma a Monaco mentre dormi | il nuovo treno della notte ti porta dritto ai mercatini di Natale

Trenitalia si prepara a lanciare un nuovo collegamento ferroviario notturno che trasformerà il modo di raggiungere i celebri mercatini di Natale tedeschi. La tratta collegherà Roma a Monaco di Baviera, permettendo ai viaggiatori di addormentarsi nella Capitale e svegliarsi nel cuore della tradizione natalizia bavarese. L’iniziativa rappresenta un importante passo nel rilancio dei treni notturni europei, una modalità di viaggio sostenibile che sta vivendo una seconda giovinezza dopo decenni di declino. Il servizio permetterà di evitare i costi e lo stress dei voli aerei, offrendo al contempo un’esperienza di viaggio più rilassante e romantica. 🔗 Leggi su Cultweb.it

