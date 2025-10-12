Da noi… a Ruota Libera Beppe Convertini si confessa insieme a Veera Kinnunen
Dopo tre vittorie consecutive a Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini torna oggi, domenica 12 ottobre, con una nuova puntata di Da noi. a Ruota Libera, in onda su Rai 1 alle 17:20. Come sempre, il programma mette al centro storie autentiche, intense e ispiratrici: racconti di celebrità e persone comuni che hanno saputo reinventarsi, affrontando cambiamenti profondi e facendo davvero “girare la ruota” della propria vita. Anticipazioni e ospiti del 12 ottobre 2025 Questa domenica, protagonista sarà Edwige Fenech, icona intramontabile del cinema italiano, insieme a Beppe Convertini, attore e conduttore che condivide con la Fialdini l’esperienza nel cast del talent di Milly Carlucci, affiancato dalla sua insegnante di ballo Veera Kinnunen. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
In questa notizia si parla di: ruota - libera
Palio, Rugani a ruota libera: “Brigante in Tartuca? Ce lo porterei in collo. Cavalli, ad ora sì ai big”
Allegri, Ricci, Modric, il Milan e i suoi tifosi: Saelemaekers a ruota libera
Guido Alessandrini a ruota libera sul momento dell’atletica italiana
"Faccio come Buffon ha fatto con me, ed ecco che penso di Yamal": Szczesny a ruota libera - facebook.com Vai su Facebook
"Faccio come #Buffon ha fatto con me, ed ecco che penso di #Yamal": #Szczesny a ruota libera - X Vai su X
Da noi… a Ruota Libera, Beppe Convertini e Veera Kinnunen - a Ruota Libera e ospita Convertini e Kinnunen, Edwige Fenech e Cesare Bocci. Si legge su davidemaggio.it
Edwige Fennech, Beppe Convertini, Cesare Bocci a “Da noi… a ruota libera” su Rai 1 - Tra gli ospiti: Edwige Fennech, Beppe Convertini, Cesare Bocci e Vittoria Belvedere. Scrive corrierenazionale.it