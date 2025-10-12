Da noi… a Ruota Libera Beppe Convertini e Veera Kinnunen
Dopo il triplete di vittorie a Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini torna oggi, domenica 12 ottobre, con una nuova puntata di Da noi. a Ruota Libera, il programma di interviste in onda su Rai 1 alle 17:20. Come sempre, al centro del programma ci sono i racconti di storie vere, forti ed esemplari, di celebrità e persone comuni che hanno saputo dare una svolta alla propria vita, rimettendosi in gioco e riuscendo a far girare la ruota. Anticipazioni e ospiti del 12 ottobre 2025. Questa domenica si racconteranno al pubblico Edwige Fenech, icona del cinema italiano dal fascino magnetico, e Beppe Convertini, attore e conduttore, anche lui – come la padrona di casa – nel cast del talent di Milly Carlucci, insieme alla sua insegnante di ballo Veera Kinnunen. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
