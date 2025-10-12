Da Gaza all’onda nera Corbyn | La lotta non è finita

12 ott 2025

Colpisce non solo la quantità della partecipazione (seicento persone stipate dentro il teatro Palladium e qualche centinaio davanti al maxischermo di Casetta rossa). Anche l’intensità: due ore fitte a discutere . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Gaza Tribunal, la sinistra di Corbyn e la società civile indagano sui crimini di guerra e sulle colpe britanniche - Ha preso il via ieri a Westminster il Gaza Tribunal, un’inchiesta pubblica “sui crimini di guerra a Gaza” promossa da Jeremy Corbyn per analizzare il ruolo del Regno Unito nelle operazioni israeliane ... Scrive ilfattoquotidiano.it

