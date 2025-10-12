Per chi è cresciuto negli anni ’90, gli anime non erano semplicemente cartoni animati da guardare dopo la scuola. Erano finestre su mondi impossibili, compagni di avventure quotidiane, rituali irrinunciabili che scandivano le giornate. Molto prima che Netflix e Crunchyroll rendessero tutto disponibile con un click, quelle serie arrivavano in televisione, doppiate in italiano, e conquistavano milioni di giovani spettatori senza che nessuno sapesse davvero cosa significasse la parola anime. Era un’epoca in cui non esisteva lo streaming on-demand, ma c’erano gli appuntamenti fissi davanti allo schermo, le videocassette registrate e riavvolte fino a consumarsi, le discussioni animate nei cortili delle scuole. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Da Dragon Ball a Pokémon: 7 anime anni ’90 che hanno segnato una generazione, li ricordate tutti?