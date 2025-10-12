Da Dighero a Dix fino a Marina Massironi | torna ' Sipariostellato' Il programma della stagione
Tutto pronto per la stagione 2026 di ‘Sipariostellato’, la nona, progetto speciale ideato e diretto da Massimiliano Venturi che dal 2017 ha visto il Teatro Barattoni affermarsi come uno degli spazi più dinamici e attrattivi della provincia ferrarese. Il programma di quest’anno offrirà una. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
