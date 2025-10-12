Da cimitero a Casa del Balilla Negli uffici investigativi delle SS oggi si fa teatro d’autore
Sulla facciata del teatro Binario 7 campeggia il claim “La bellezza resta“, ma pochi ricordano il passato oscuro di questo edificio. Quest’area, nella mappa del catasto teresiano del ‘700, era denominata il “ Foppone dei morti “, in quanto nel ‘500 e nel ‘600 venivano sepolti gli appestati. Qui, dal 1680, fu costruito l’Oratorio di San Gregorio, poi inglobato nel vecchio cimitero cittadino. Negli anni ‘30 qui venne edificata la Casa del Balilla, una Casa del Popolo, per gestire e controllare la crescita psicologica, culturale e sportiva dei giovani italiani, come racconta Sergio Cereda, narratore del Fai di Monza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
