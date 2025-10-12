Il pericolo era che vincesse il candidato dei 5 stelle, Tridico, e con lui il Campo più o meno Largo, con la promessa di assistenzialistico “reddito di dignità”, ovvero corruttive elemosine. La sola possibile giustizia sociale è il lavoro che produce; poi la produzione si distribuisce da sola, in parti magari eque, e non certo uguali. Detto questo, e tirato un lieve sospiro di sollievo, forse qualche lettore si accorgerà che scampare un pericolo fa bene, però non è che concluda il discorso: se mai, lo riapre. La Giunta Occhiuto 2022-5 non ha demeritato, e l’elettorato ne prende atto. Su alcuni settori, bisogna continuare così; su altri, si può e si deve fare meglio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Da calabrese dico: abbiamo dimostrato di non voler tornare al passato. Con Occhiuto continuiamo a guardare avanti