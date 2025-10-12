Curiosità raddoppia il rimborso per i Nonni Vigili a Celle di Bulgheria
Raddoppiato il rimborso per i Nonni Vigili a Celle di Bulgheria. Gli anziani volontari impegnati nella sorveglianza e nell’assistenza davanti alle scuole, dunque, sono stati valorizzati dall'Amministrazione Comunale con una delibera di giunta, al fine di premiare il servizio svolto dai cittadini. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: curiosit - raddoppia
La Fondazione Perugia ha presentato ufficialmente l’avvio delle campagne di crowdfunding del programma “Raddoppia il valore delle tue idee”, un’iniziativa pensata per sostenere le realtà del Terzo Settore e favorire la partecipazione attiva della comunità ne - facebook.com Vai su Facebook