Curiosità la Garzetta solitaria di Acciaroli incanta gli amanti del mare
Segni particolari: elegante e bellissima. Una Garzetta vive, da sola, sugli scogli del porto di Acciaroli, a Pollica. C'è chi pensa che abbia perso il suo stormo l'anno scorso, restando così in Cilento. In tanti l'hanno notata passeggiare sulla spiaggia o sorvolare il mare azzurro: a catturare le. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: curiosit - garzetta
