Curiosità la Garzetta solitaria di Acciaroli incanta gli amanti del mare

Salernotoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Segni particolari: elegante e bellissima. Una Garzetta vive, da sola, sugli scogli del porto di Acciaroli, a Pollica. C'è chi pensa che abbia perso il suo stormo l'anno scorso, restando così in Cilento. In tanti l'hanno notata passeggiare sulla spiaggia o sorvolare il mare azzurro: a catturare le. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: curiosit - garzetta

Curiosità, la Garzetta solitaria di Acciaroli incanta gli amanti del mare - Suggestivi gli scatti di Paolo Baron che ha catturato l'immagine dell'esemplare solitario che vive sugli scogli di Acciaroli ... Da salernotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Curiosit224 Garzetta Solitaria Acciaroli