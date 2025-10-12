Cuore e anima giallorossa Addio a Giorgio Bartolini Una vita per il Ravenna calcio
Una fetta importantissima della storia giallorossa se n’è andata. Non era ravennate per nascita ma per affezione, legato alla maglia e ai colori giallorossi probabilmente più di tanti autoctoni. Giorgio Bartolini, non c’è più, lui che del Ravenna Calcio è stato praticamente tutto, da giocatore a bandiera, da vicepresidente e pure da presidente. È stato l’anima della società da giocatore e lo è stato nei momenti difficili, ma anche come grande esperto di calcio al servizio della società e della città in cui aveva scelto di vivere al termine della carriera calcistica. E nella quale si è affermato anche come serissimo commercialista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
