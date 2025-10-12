Crocifisso nelle scuole | Prima proposta del nuovo Consiglio regionale

"Tra i primi atti del nuovo Consiglio regionale proporremo il crocifisso nelle scuole della Campania". Lo annuncia Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania, spiegando che "la decisione sull’affissione del crocifisso spetta alla dirigenza scolastica e deve essere presa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Regionali in Campania. Martusciello: una legge per il crocifisso nelle scuole

Regionali Campania, Martusciello (FI): “Primo atto del nuovo consiglio il crocifisso nelle scuole”

