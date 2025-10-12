Crociere il Porto di Napoli traina la crescita |  +21% nel 2025

Con 15 milioni di passeggeri accolti e 5.400 ‘toccate nave’, il 2025 delle crociere si annuncia come il terzo anno consecutivo da record per i porti italiani: le stime della Clia (Cruise Lines International Association) stanno trovando riscontro in una stagione estiva che conferma il trend di forte crescita. L’Italia si mantiene così saldamente al primo posto in Europa per il numero di passeggeri imbarcati o sbarcati in un porto del Bel Paese. Nel solo primo semestre si calcola che nei porti italiani sono stati movimentati 5,8 milioni di passeggeri, con un incremento del 6% rispetto al 2024, e ci sono stati circa duemila accosti nave. 🔗 Leggi su Ildenaro.it