Crociere il Porto di Napoli traina la crescita |  +21% nel 2025

Ildenaro.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con  15 milioni di passeggeri accolti e 5.400 ‘toccate nave’, il  2025 delle crociere  si annuncia come il terzo anno consecutivo da record per i porti italiani: le stime della  Clia  (Cruise Lines International Association) stanno trovando riscontro in una stagione estiva che conferma il trend di forte crescita. L’Italia si mantiene così  saldamente al primo posto in Europa per il numero di passeggeri imbarcati o sbarcati  in un porto del Bel Paese. Nel solo primo semestre si calcola che nei porti italiani sono stati  movimentati 5,8 milioni di passeggeri, con un incremento del 6% rispetto al 2024, e ci sono stati circa duemila accosti nave. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: crociere - porto

Il porto di Ancona sull’Adriatico. Una stagione ricca di crociere. Msc è la leader dello scalo dorico

Aumentano il traffico merci e le crociere al porto di Catania

Civitavecchia, Fit-Cisl: “Non solo crociere, il porto sia uno snodo strategico”

crociere porto napoli trainaMsc, a Napoli la super nave da crociera: «Explora è il meglio del Made in Italy» - Ieri il primo attracco alla Stazione marittima di Explora II, la seconda nave del marchio del lusso del Gruppo Msc. ilmattino.it scrive

Il porto verso il record: si arriva a 2 milioni di crocieristi - La conferma arriva da Terminal Napoli, la società che gestisce la stazione marittima: per settembre sono attese 72 ... Da ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Crociere Porto Napoli Traina