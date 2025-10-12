Crociata per le ciclabili ma uno stop per bici e monopattini perché troppo indisciplinati | la schizofrenia green di Roma è servita

Secoloditalia.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma parcheggiare è sempre più un miraggio. Tra strisce blu, cantieri infiniti e posti auto cancellati in nome della mobilità sostenibile, i romani trascorrono in media dodici ore al mese a cercare un parcheggio. Un incubo quotidiano che il sindaco dem, Roberto Gualtieri, fa finta di non vedere. Nonostante mezzi pubblici che non funzionano, autobus in fiamme e strade congestionate dal traffico il titolare al Campidoglio preferisce proseguire la sua crociata Green. Cosa importa se tra un cantiere e l’altro i romani sono costretti a subire anche il taglio dei posti auto in favore di nuove piste ciclabili che non usa nessuno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

crociata per le ciclabili ma uno stop per bici e monopattini perch233 troppo indisciplinati la schizofrenia green di roma 232 servita

© Secoloditalia.it - Crociata per le ciclabili, ma uno stop per bici e monopattini perché troppo indisciplinati: la schizofrenia green di Roma è servita

In questa notizia si parla di: crociata - ciclabili

Pista ciclopedonale a fianco della Provinciale 107: lavori al via, stop alle bici per tre mesi - Ossago Lodigiano (Lodi), 14 marzo 2025 – Stop alla circolazione sulla pista ciclopedonale per tre mesi, una “misura necessaria per illuminare il tratto”. Lo riporta ilgiorno.it

Lungo il Tevere solo bancarelle e locali. Lo stop alle bici fa infuriare i ciclisti - Quelli che in particolare utilizzano e percorrono il tratto di ciclabile sulla riva destra, sede come ogni estate ... Secondo romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Crociata Ciclabili Stop Bici