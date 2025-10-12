Crociata per le ciclabili ma uno stop per bici e monopattini perché troppo indisciplinati | la schizofrenia green di Roma è servita

A Roma parcheggiare è sempre più un miraggio. Tra strisce blu, cantieri infiniti e posti auto cancellati in nome della mobilità sostenibile, i romani trascorrono in media dodici ore al mese a cercare un parcheggio. Un incubo quotidiano che il sindaco dem, Roberto Gualtieri, fa finta di non vedere. Nonostante mezzi pubblici che non funzionano, autobus in fiamme e strade congestionate dal traffico il titolare al Campidoglio preferisce proseguire la sua crociata Green. Cosa importa se tra un cantiere e l’altro i romani sono costretti a subire anche il taglio dei posti auto in favore di nuove piste ciclabili che non usa nessuno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

