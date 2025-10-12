Crepet spiazza tutti rivelazione sulla giovane popstar | Grandi amici da anni

“Impedire a un bambino di perdere gli toglie la capacità di crescere”. Lo ha detto il professor Paolo Crepet intervenendo a “In altre parole”, il programma di La7 condotto dal giornalista e scrittore Massimo Gramellini. Durante l'intervista, il noto psichiatra ha sorpreso il pubblico in studio, rivelando di essere andato a un concerto di Harry Styles, al quale è legato da un rapporto di affetto sincero e stima reciproca. “Il bambino ha bisogno di maturare anche attraverso la frustrazione" Da profondo conoscitore e studioso delle dinamiche comportamentali che incidono sulla formazione dei bambini, Crepet ha sottolineato l'importanza di sperimentare la sconfitta al gioco e, dunque, di maturare attraverso la frustrazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

