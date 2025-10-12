Costa dei Trabocchi-Bcc Half Marathon | fervono i preparativi per la terza edizione
Si svolgerà l’ultima domenica di ottobre la Costa dei Trabocchi-Bcc Half Marathon: la mezza maratona che, sotto l’egida Fidal, si corre lungo la suggestiva ciclopedonale della Via Verde. Appuntamento il 26 ottobre con partenza dal porto di Ortona e arrivo a Fossacesia Marina, attraversando i. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Presentata la guida al turismo nautico nella Costa dei Trabocchi: un viaggio tra mare, porti e tradizioni
La costa dei trabocchi protagonista dell'app Abruzzo da vivere
Un romanzo ambientato sulla costa dei trabocchi: il sanvitese Vito di Battista presenta "Dove cadono le comete"
Costa dei Trabocchi Half Marathon 2025: iscrizioni e percorso https://abruzzonews.eu/costa-dei-trabocchi-half-marathon-2025-iscrizioni-percorso-681297.html?_unique_id=68eaacea04c1c…
Al TTG di Rimini presentata la proposta "Diventa Albergabici", per promuovere il cicloturismo e il turismo sostenibile sulla Costa dei Trabocchi. Un'iniziativa concreta che mira a rendere le nostre strutture sempre più accoglienti per chi viaggia in bici, puntando
Costa dei Trabocchi Half Marathon 2025: iscrizioni e percorso - Si corre domenica 26 ottobre 2025: iscrizioni aperte fino al 22 ottobre, percorso sulla Via Verde da Ortona a Fossacesia Marina ... Secondo abruzzonews.eu
Costa dei Trabocchi Half Marathon - 00 di martedì 24 ottobre, per la 1^ edizione della Costa dei Trabocchi BCC Half Marathon (KM 21,097), manifestazione nazionale classificata Bronze in ... Segnala fidal.it