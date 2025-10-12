La ricostruzione mammaria protesica rappresenta una delle principali opzioni chirurgiche disponibili per le donne sottoposte a mastectomia, sia essa preventiva che terapeutica. Questo tipo di intervento mira a ripristinare forma e volume del seno mediante l’utilizzo di protesi mammarie, offrendo quindi un importante supporto non solo dal punto di vista estetico, ma anche psicologico e sociale. Le tecniche sono notevolmente evolute negli ultimi decenni grazie ai progressi in ambito chirurgico e ad un approccio sempre più personalizzato alla cura della paziente. Al Policlinico Tor Vergata di Roma le pazienti possono accedere a cure gratuite grazie al nostro Sistema Sanitario Nazionale, e usufruire di una nuova tecnica chirurgica ibrida recentemente pubblicata su una delle riviste più importanti del settore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Così una nuova tecnica chirurgica ibrida permette una ricostruzione mammaria più rapida dopo la mastectomia