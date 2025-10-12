Così la nuova Polonia guarda a Est e a Ovest Reportage dal Fianco Orientale

Qui la prima parte del reportage – Un East Shield a difesa dell’Europa. Reportage dal Fianco Orientale Nel centro di Varsavia si erge ancora oggi il Palazzo della cultura e delle scienze, un edificio che unisce i toni architettonici del gotico e del brutalismo sovietico, costruito negli anni 50 come simbolo del rapporto tra il popolo sovietico e quello polacco. “Il regalo di Stalin”, come viene ironicamente definito dai locali, risulta quasi fuori posto nella moderna capitale polacca. Intorno alle guglie del Palazzo si affollano grattacieli di vetro e acciaio, mentre in tutta la città ruspe e cantieri portano avanti l’ormai ultratrentennale opera di de-sovietizzazione degli edifici e degli spazi pubblici. 🔗 Leggi su Formiche.net

