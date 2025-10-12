Cos’è il noleggio auto a lungo termine conviene davvero?

Un’analisi dell’ Unione Nazionale rappresentanti autoveicoli esteri (Unrae) dello scorso anno ha evidenziato che nel 2024 vi è stata una crescita del noleggio auto a lungo termine, esattamente del 31,5% per i contratti stipulati dalle società e del 13,9% per quelli stipulati dai privati. Ma come funziona esattamente tale tipologia di noleggio, che cosa è incluso nel canone mensile e quale documentazione serve? Che cos’è il noleggio auto a lungo termine. Noleggiare un’auto a lungo termine significa affittarla per un periodo prolungato che può durare anche anni. Diversamente dall’acquisto non si diventa proprietari del veicolo ma si ottiene l’uso esclusivo di esso per l’intero vincolo del contratto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Cos’è il noleggio auto a lungo termine, conviene davvero?

noleggio - auto

