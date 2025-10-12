Cosa succederà a Gaza dopo il rilascio degli ostaggi? I punti opachi del piano Trump |Jihadisti e clan il rischio è una guerra civile

Dopo il rilascio degli ostaggi si apre la successione a Hamas. Il piano di Trump è opaco e lascia aperti i temi più delicati: armi e controllo politico. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Cosa succederà a Gaza dopo il rilascio degli ostaggi? I punti «opachi» del piano Trump |Jihadisti e clan, il rischio è una guerra civile

In questa notizia si parla di: cosa - succeder

Strava ha fatto causa a Garmin. Che cosa succederà adesso? Vai su Facebook

Tre diplomatici del Qatar sono rimasti uccisi in un incidente stradale vicino a Sharm el-Sheikh, in Egitto, lungo la strada per la firma degli accordi di spartizione. Il Qatar è stato il vero game-changer che ha portato agli accordi stessi. Ed ecco cosa succede ora a - X Vai su X

Cosa succederà a Gaza dopo il rilascio degli ostaggi? L'America al comando, gli arabi nelle strade e i punti «opachi» del piano Trump - Il piano di Trump è opaco e lascia aperti i temi più delicati: armi e controllo politico ... Si legge su msn.com

Gaza, quando saranno rilasciati gli ostaggi israeliani e cosa succederà dopo - Domani mattina dovrebbero essere rilasciati gli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas, come risultato del primo accordo raggiunto attorno al piano ... fanpage.it scrive