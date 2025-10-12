Cosa serve all’Italia per qualificarsi ai Mondiali | tutti gli scenari
Cosa serve all’Italia per qualificarsi ai Mondiali. L’Italia conquista un successo per 3-1 in casa dell’Estonia nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026, ma la vittoria non basta per tranquillizzare l’ambiente. Gli Azzurri restano infatti secondi nel girone I, alle spalle della Norvegia di Erling Haaland, che continua la sua corsa con un netto 5-0 su Israele. Una vittoria che, numeri alla mano, mantiene in vita le speranze di qualificazione diretta, ma solo grazie a un complicato intreccio di risultati. La strada più realistica, al momento, sembra quella dei playoff, proprio come accadde nei drammatici precedenti che esclusero l’Italia da Russia 2018 e Qatar 2022. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
