Cosa ha Penelope… Orrore sulla figlia di Alessandra Amoroso lei costretta a smentire le voci choc

Negli ultimi giorni è circolata con forza una voce che ha colpito Alessandra Amoroso: la figlia – nata da poco – sarebbe affetta da un problema che impedirebbe il suo normale sviluppo fisico. La cantante, tuttavia, è intervenuta nelle ultime ore in maniera molto dura su quello che sta diventando un vero e proprio caso social-mediatico. E non è il primo. In un post su Instagram la cantante, amatissima, ma anche bersagliata dagli haters, ha preso le distanze dalle voci: “Basta speculazioni sul corpo di una bambina. Mia figlia è sana, forte, amata. Queste menzogne fanno male, soprattutto a lei”. La star salentina ha voluto difendere con forza l’immagine della figlia, respingendo rumor infondati che l’hanno travolta negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it