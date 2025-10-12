cosa ha detto la ministra roccella sulle gite ad auschwitz e la risposta di liliana segre

Roma, 12 ottobre 2025 – "Le gite ad Auschwitz state un modo per ribadire che l'antisemitismo era una questione fascista e basta ”. È bufera dopo l’intervento della ministra Eugenia Roccella, intervenendo al convegno dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (Ucei) organizzato al Cnel. Ma non solo. La titolare del Ministero della Famiglia e Pari opportunità ha rincarato la dose parlando del genocidio di Gaza – “l’uso del termine è sconvolgente” – e le accuse di antisemitismo che, secondo la ministra, nella guarra di Gaza “ha trovato una scusa per esse rilegettimato ”. Immediate le reazioni delle opposizioni: “Le gite scolastiche oggi dovremmo organizzarle a Gaza, per far vedere agli studenti cosa significa un genocidio nel terzo millennio ", ha tuonato Angelo Bonelli (Alleanza Verdi e Sinistra). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

