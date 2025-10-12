Cosa c’è dietro il ritorno sulle scene di Stefano Parisi

Toh, chi si rivede: Stefano Parisi. Che si è riaffacciato sulla scena pubblica con l’associazione Setteottobre, fondata a fine 2024, con l’obiettivo di ricordare a tutti, specie ai filo-palestinesi più ostinati che hanno trovato la loro nuova eroina in Francesca Albanese, il pogrom di Hamas del 2023. Parisi però va oltre. «Ormai nelle piazze, nelle scuole e nelle università, nei media e nei giornali viviamo in un clima di antisemitismo. Ovunque si inneggia a slogan come liberare “Palestina dal fiume al mare” di cui molti ignorano il significato. E agli ebrei sempre più spesso viene impedito di parlare. 🔗 Leggi su Lettera43.it

