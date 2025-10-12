Corto che passione | al BloomCinema il festival dei film brevi

Un festival di cortometraggi che punta a valorizzare i giovani talenti della macchina da presa, mettendo in fila il meglio dei film brevi che hanno preso parte a rassegne importanti e vinto premi a livello nazionale e internazionale. E poi una mostra fotografica di due apprezzati documentaristi che porterà alle latitudini dell’Himalaya, in Nepal. Sono i due appuntamenti che apriranno la settimana del Bloom di Mezzago. Si partirà già martedì con l’evento “Corto che passione“: fra le poltroncine rosse di BloomCinema verrà proposta una selezione di cortometraggi, con 70 minuti di proiezioni stimolanti e diverse, dal dramma agli immaginari futuribili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

