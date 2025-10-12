Corto che passione | al BloomCinema il festival dei film brevi
Un festival di cortometraggi che punta a valorizzare i giovani talenti della macchina da presa, mettendo in fila il meglio dei film brevi che hanno preso parte a rassegne importanti e vinto premi a livello nazionale e internazionale. E poi una mostra fotografica di due apprezzati documentaristi che porterà alle latitudini dell’Himalaya, in Nepal. Sono i due appuntamenti che apriranno la settimana del Bloom di Mezzago. Si partirà già martedì con l’evento “Corto che passione“: fra le poltroncine rosse di BloomCinema verrà proposta una selezione di cortometraggi, con 70 minuti di proiezioni stimolanti e diverse, dal dramma agli immaginari futuribili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: corto - passione
CINEMA ASTORIA - ANZIO CORTO CHE PASSIONE 7 Cortometraggi premiati o candidati ai Nastri d’Argento 2025 MARTEDÌ 14 OTTOBRE Ore: 18:45 Info: https://www.cinemadianzio.it/film/18178 Sinossi: SUPERBI: di Nikola Brunelli (2024, 16’) - facebook.com Vai su Facebook
Aperitivo e proiezione di film brevi: al Cinema Fulgor l’appuntamento con “Corto che passione” - X Vai su X
“Corto, che passione“: al BloomCinema il festival dei film brevi - Un festival di cortometraggi che punta a valorizzare i giovani talenti della macchina da presa, mettendo in fila il ... Da ilgiorno.it
Rimini: al Cinema Fulgor torna l’appuntamento con “Corto che passione” - Tre opere firmate da giovani autori italiani, che si distinguono nel panorama del cinema breve per originalità narrativa, qualità produttiva e riconoscimenti ... Segnala chiamamicitta.it