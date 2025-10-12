Corteo Pace ad Assisi 50mila in marcia

12.30 La Marcia "PerugiAssisi" della Pace e della Fraternità "Imagine all the people" (Immagina tutte le persone vivere insieme in pace) arriva ad Assisi per le 15. 50mila dietro a uno striscione "Fraternità" e a un drappo con i colori della Palestina. L'edizione più partecipata degli ultimi anni con vari leader di partito e sindacati. Fratoianni e Bonelli (Avs):"Marcia contro folle corsa ad armamenti,è il posto giusto dove stare, contro ipocrisia del governo". Landini: "Il riarmo non è la strada per la pace". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it