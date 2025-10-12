Corsi per adulti lavoratori Il Fermi riattiva il triennio tecnico e socio-sanitario

BIBBIENA Corsi serali per adulti anche in Casentino. Un servizio per le persone che lavorano e che vogliono migliorare la loro posizione ottenendo il diploma. L’anno accademico 2025-2026 si apre così con una bella novità formativa: il triennio formativo di manutenzione e assistenza tecnica e sanità e assistenza sociale. I corsi serali rappresentano un progetto di grande valore voluto dall’istituto stesso e dal dirigente Maurizio Librizzi per andare incontro alle esigenze di tanti lavoratori che intendono recuperare i loro corsi di studi. I percorsi attivati rilasciano infatti un diploma riconosciuto e offrono a ogni studente un supporto personalizzato e docenti qualificati, oltre che una formazione pratica importante fatta nei laboratori e opportunità di crescita professionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Corsi per adulti lavoratori. Il Fermi riattiva il triennio tecnico e socio-sanitario

