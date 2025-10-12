Corsa scudetto Borriello sull’Inter | Ha la squadra più forte Il Napoli ed il Milan…

Inter News 24 Corsa scudetto, Borriello fiducioso sulla squadra di Chivu! Le parole dell’ex centravanti sulle concorrenti dei nerazzurri. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marco Borriello ha analizzato l’andamento della Roma dall’arrivo dei Friedkin, commentando anche la forza delle principali squadre italiane. Borriello ha parlato con rispetto per l’Inter, dichiarando: INTER E NAPOLI – «Mah, per ora i risultati non sono stati soddisfacenti. Spero che quest’anno la Roma possa raggiungere un piazzamento Champions. I segnali sono buoni anche se l’Inter rimane la squadra più forte, il Napoli ha un mostro come Conte e il Milan ha fatto un ottimo mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com

