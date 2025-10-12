Corriere dello Sport – Uragano Milan in arrivo quattro rinnovi e un colpo in difesa | tutti i nomi

Justcalcio.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-10-12 09:49:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal Corriere: MILANO – La  sosta per le nazionali è uno dei momenti che le dirigenze calcistiche utilizzano per fare il punto della situazione in ottica mercato. In casa Milan, il focus è, in questo momento, sui quattro calciatori con il contratto più o meno pericolante: Mike Maignan, Fikayo Tomori, Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic. Per il portiere francese la situazione sembra essere piuttosto definita: dopo essere stato ad un passo dal Chelsea a giugno, alla fine è rimasto al Milan grazie alla spinta forte di Massimiliano Allegri e alla fascia di capitano al braccio che il club rossonero ha comunque deciso di affidargli. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

corriere dello sport 8211 uragano milan in arrivo quattro rinnovi e un colpo in difesa tutti i nomi

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Uragano Milan, in arrivo quattro rinnovi e un colpo in difesa: tutti i nomi

In questa notizia si parla di: corriere - sport

Corriere dello Sport – è nella Top 10 dei giocatori che hanno spostato più soldi nella storia del calcio

Corriere dello Sport – Frenata Milan per Pubill: trattativa in bilico

Corriere dello Sport – “Ci diano 40 milioni e ce ne faremo una ragione. Altrimenti…”

Cerca Video su questo argomento: Corriere Sport 8211 Uragano