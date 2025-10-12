Corriere dello Sport – Uragano Milan in arrivo quattro rinnovi e un colpo in difesa | tutti i nomi
2025-10-12 09:49:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal Corriere: MILANO – La sosta per le nazionali è uno dei momenti che le dirigenze calcistiche utilizzano per fare il punto della situazione in ottica mercato. In casa Milan, il focus è, in questo momento, sui quattro calciatori con il contratto più o meno pericolante: Mike Maignan, Fikayo Tomori, Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic. Per il portiere francese la situazione sembra essere piuttosto definita: dopo essere stato ad un passo dal Chelsea a giugno, alla fine è rimasto al Milan grazie alla spinta forte di Massimiliano Allegri e alla fascia di capitano al braccio che il club rossonero ha comunque deciso di affidargli. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: corriere - sport
Corriere dello Sport – è nella Top 10 dei giocatori che hanno spostato più soldi nella storia del calcio
Corriere dello Sport – Frenata Milan per Pubill: trattativa in bilico
Corriere dello Sport – “Ci diano 40 milioni e ce ne faremo una ragione. Altrimenti…”
SENZA STORIA? Napoli, scatta l'operazione Mct Roma blindata difesa d'Europa? Lautaro sfida anche Mazzola? Juve al bivio: Tudor sceglie? La prima pagina del Corriere dello Sport di domenica 12 ottobre #CorrieredelloSport - facebook.com Vai su Facebook
SENZA STORIA? Napoli, scatta l'operazione Mct Roma blindata difesa d'Europa? Lautaro sfida anche Mazzola? Juve al bivio: Tudor sceglie? La prima pagina del Corriere dello Sport di domenica 12 ottobre #CorrieredelloSport - X Vai su X