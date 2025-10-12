"> Secondo quanto scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Scott McTominay, uomo copertina del quarto scudetto e miglior giocatore del campionato 2024-2025, è pronto a tornare protagonista dopo la sosta. Il giornalista evidenzia come il centrocampista scozzese del Napoli continuerà ad avere tutti gli occhi puntati addosso, proprio come nelle prime settimane della stagione, se non di più. Come ricorda il Corriere dello Sport, il rendimento di McTominay in questo avvio è stato inferiore agli standard che lo hanno consacrato nella passata stagione: otto presenze complessive — sei in campionato e due in Champions — e soltanto due prestazioni degne del vero “McT”, contro Sassuolo e Fiorentina. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, McTominay atteso al rilancio: Conte punta sul ritorno del suo uomo simbolo”