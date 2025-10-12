Corriere dello Sport | Napoli McTominay atteso al rilancio | Conte punta sul ritorno del suo uomo simbolo

Napolipiu.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"> Secondo quanto scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Scott McTominay, uomo copertina del quarto scudetto e miglior giocatore del campionato 2024-2025, è pronto a tornare protagonista dopo la sosta. Il giornalista evidenzia come il centrocampista scozzese del Napoli continuerà ad avere tutti gli occhi puntati addosso, proprio come nelle prime settimane della stagione, se non di più. Come ricorda il Corriere dello Sport, il rendimento di McTominay in questo avvio è stato inferiore agli standard che lo hanno consacrato nella passata stagione: otto presenze complessive — sei in campionato e due in Champions — e soltanto due prestazioni degne del vero “McT”, contro Sassuolo e Fiorentina. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

corriere dello sport napoli mctominay atteso al rilancio conte punta sul ritorno del suo uomo simbolo

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, McTominay atteso al rilancio: Conte punta sul ritorno del suo uomo simbolo”

In questa notizia si parla di: corriere - sport

Corriere dello Sport – è nella Top 10 dei giocatori che hanno spostato più soldi nella storia del calcio

Corriere dello Sport – Frenata Milan per Pubill: trattativa in bilico

Corriere dello Sport – “Ci diano 40 milioni e ce ne faremo una ragione. Altrimenti…”

corriere sport napoli mctominayCorriere dello Sport: “Hojlund, il Napoli se lo gode: sette gol in nove gare e la consacrazione con Conte” - Né al Copenaghen, né allo Sturm Graz, né all’Atalanta e tantomeno al Manchester United. Lo riporta napolipiu.com

corriere sport napoli mctominayCDS - Napoli, Scott McTominay deve ripartire, si attende il "fattore McT" - Il Corriere dello Sport scrive del Napoli e del centrocampista azzurro Scott McTominay: "Oggi, nel frattempo, sarà 4- Come scrive napolimagazine.com

Cerca Video su questo argomento: Corriere Sport Napoli Mctominay