Corpo Unico del Frignano Evitiamo decisioni frettolose
Cgil e Cisl del Frignano intervengono sulle conseguenze dell’uscita dei comuni di Montecreto e Fiumalbo dal Corpo unico di polizia locale del Frignano, sia per il territorio che per i lavoratori. Marinella Ricci (coordinatrice Cgil) e Stefano Mussi (coordinatore Cisl), dicono infatti: "Innanzitutto non siamo convinti che l’uscita dalle gestioni associate sia la soluzione ai problemi riferiti dai singoli comuni. I sindaci sono sicuri che ritornando alla gestione diretta delle singole municipalità il servizio sia più economico e più efficiente ed adeguato ai tempi? Oggigiorno la complessità dei servizi è molto aumentata rispetto al passato, sono cambiati i bisogni dei cittadini così come sono diventati più complessi i requisiti tecnico professionali che bisogna assicurare". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: corpo - unico
In Val Martello si studiano gli effetti dell’altitudine moderata sul corpo umano grazie a un esperimento unico condotto da Eurac Research di Bolzano
Un unico rasoio per tutto: capelli, barba e corpo, Philips ora super scontato del 37%
Le gemelle siamesi Abby e Brittany hanno partorito, ecco le foto con il figlio avuto da Josh: loro hanno due teste ma un unico corpo - GALLERY
In occasione del finissage della mostra Atto Unico. Premio Gallarate 1950–2025, le sale espositive del Museo MA*GA hanno accolto la performance site-specific di Andrea Peña, artista e coreografa riconosciuta per la sua ricerca all’intersezione tra corpo, desi - facebook.com Vai su Facebook
"Corpo Unico del Frignano. Evitiamo decisioni frettolose" - Cgil e Cisl del Frignano intervengono sulle conseguenze dell’uscita dei comuni di Montecreto e Fiumalbo dal Corpo unico ... Segnala msn.com
'L'uscita di Montecreto e Fiumalbo da Corpo Unico PL indebolisce il sistema' - La Provincia: Per i referenti del centrosinistra di Pavullo il rischio è rendere il Frignano meno sicuro: Chiediamo ai sindaci di superare logiche campanilistiche ... Da lapressa.it