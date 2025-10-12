Cgil e Cisl del Frignano intervengono sulle conseguenze dell’uscita dei comuni di Montecreto e Fiumalbo dal Corpo unico di polizia locale del Frignano, sia per il territorio che per i lavoratori. Marinella Ricci (coordinatrice Cgil) e Stefano Mussi (coordinatore Cisl), dicono infatti: "Innanzitutto non siamo convinti che l’uscita dalle gestioni associate sia la soluzione ai problemi riferiti dai singoli comuni. I sindaci sono sicuri che ritornando alla gestione diretta delle singole municipalità il servizio sia più economico e più efficiente ed adeguato ai tempi? Oggigiorno la complessità dei servizi è molto aumentata rispetto al passato, sono cambiati i bisogni dei cittadini così come sono diventati più complessi i requisiti tecnico professionali che bisogna assicurare". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Corpo Unico del Frignano. Evitiamo decisioni frettolose"