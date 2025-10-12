Corpo Unico del Frignano Evitiamo decisioni frettolose

Ilrestodelcarlino.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cgil e Cisl del Frignano intervengono sulle conseguenze dell’uscita dei comuni di Montecreto e Fiumalbo dal Corpo unico di polizia locale del Frignano, sia per il territorio che per i lavoratori. Marinella Ricci (coordinatrice Cgil) e Stefano Mussi (coordinatore Cisl), dicono infatti: "Innanzitutto non siamo convinti che l’uscita dalle gestioni associate sia la soluzione ai problemi riferiti dai singoli comuni. I sindaci sono sicuri che ritornando alla gestione diretta delle singole municipalità il servizio sia più economico e più efficiente ed adeguato ai tempi? Oggigiorno la complessità dei servizi è molto aumentata rispetto al passato, sono cambiati i bisogni dei cittadini così come sono diventati più complessi i requisiti tecnico professionali che bisogna assicurare". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

corpo unico del frignano evitiamo decisioni frettolose

© Ilrestodelcarlino.it - "Corpo Unico del Frignano. Evitiamo decisioni frettolose"

In questa notizia si parla di: corpo - unico

In Val Martello si studiano gli effetti dell’altitudine moderata sul corpo umano grazie a un esperimento unico condotto da Eurac Research di Bolzano

Un unico rasoio per tutto: capelli, barba e corpo, Philips ora super scontato del 37%

Le gemelle siamesi Abby e Brittany hanno partorito, ecco le foto con il figlio avuto da Josh: loro hanno due teste ma un unico corpo - GALLERY

corpo unico frignano evitiamo"Corpo Unico del Frignano. Evitiamo decisioni frettolose" - Cgil e Cisl del Frignano intervengono sulle conseguenze dell’uscita dei comuni di Montecreto e Fiumalbo dal Corpo unico ... Segnala msn.com

corpo unico frignano evitiamo'L'uscita di Montecreto e Fiumalbo da Corpo Unico PL indebolisce il sistema' - La Provincia: Per i referenti del centrosinistra di Pavullo il rischio è rendere il Frignano meno sicuro: Chiediamo ai sindaci di superare logiche campanilistiche ... Da lapressa.it

Cerca Video su questo argomento: Corpo Unico Frignano Evitiamo