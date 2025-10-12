Coppa Italia Serie B l' Hockey Prato espugna Follonica
Prato, 12 ottobre 2025 - Serviva un successo, per scrollarsi di dosso il ko di Grosseto maturato all'esordio ed agguantare al contempo i primi punti della stagione (iniziando il rodaggio in vista del campionato che inizierà a gennaio). Ed è arrivato: nelle scorse ore, l'Hockey Prato ha espugnato il campo del Follonica Hockey, conquistando la prima vittoria stagionale. Un incontro valido per la seconda giornata della Coppa Italia di Serie B di hockey su pista, che ha visto gli uomini di coach Enrico Bernardini prevalere per 14-5. Merito di una prestazione collettiva di livello sublimata dal poker di Maurizio Baldesi, che regala al sodalizio pratese i primi 3 punti ed il secondo posto attuale nella classifica del girone H di coppa alle spalle del CP Grosseto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: coppa - italia
Coppa Italia Serie C, il Ravenna parte dalla sfida contro il Cittadella
Entella-Ternana (Coppa Italia, 09-08-2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Tante assenze negli umbri, Chiappela quasi al completo
Avellino-Audace Cerignola (Coppa Italia, 10-08-2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Biancolino con diverse assenze, ospiti al completo
CIRCUITO DI COPPA ITALIA LATIN STYLE Il Consiglio Federale ha approvato il regolamento del Circuito della Coppa Italia Latin Style indetto per gli atleti delle categorie e classi previste dal vigente Regolamento del Dipartimento Danzasportiva e Spor - facebook.com Vai su Facebook
Coppa Italia 2025/26, l'avversario dell'Inter agli ottavi - X Vai su X
Coppa Italia Serie B, l'Hockey Prato espugna Follonica - 5, nel secondo turno della Coppa Italia di Serie B di hockey su pista ... Da lanazione.it
Coppa Italia 2025/26, ecco date ed orari degli ottavi di finale! - Coppa Italia 2025/26, sono finiti i sedicesimi di finale e di seguito troverete date ed orari degli ottavi di finale! Si legge su generationsport.it