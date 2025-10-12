Coppa Italia Serie B l' Hockey Prato espugna Follonica

Lanazione.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prato, 12 ottobre 2025 - Serviva un successo, per scrollarsi di dosso il ko di Grosseto maturato all'esordio ed agguantare al contempo i primi punti della stagione (iniziando il rodaggio in vista del campionato che inizierà a gennaio). Ed è arrivato: nelle scorse ore, l'Hockey Prato ha espugnato il campo del Follonica Hockey, conquistando la prima vittoria stagionale. Un incontro valido per la seconda giornata della Coppa Italia di Serie B di hockey su pista, che ha visto gli uomini di coach Enrico Bernardini prevalere per 14-5. Merito di una prestazione collettiva di livello sublimata dal poker di Maurizio Baldesi, che regala al sodalizio pratese i primi 3 punti ed il secondo posto attuale nella classifica del girone H di coppa alle spalle del CP Grosseto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

coppa italia serie b l hockey prato espugna follonica

© Lanazione.it - Coppa Italia Serie B, l'Hockey Prato espugna Follonica

In questa notizia si parla di: coppa - italia

Coppa Italia Serie C, il Ravenna parte dalla sfida contro il Cittadella

Entella-Ternana (Coppa Italia, 09-08-2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Tante assenze negli umbri, Chiappela quasi al completo

Avellino-Audace Cerignola (Coppa Italia, 10-08-2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Biancolino con diverse assenze, ospiti al completo

coppa italia serie bCoppa Italia Serie B, l'Hockey Prato espugna Follonica - 5, nel secondo turno della Coppa Italia di Serie B di hockey su pista ... Da lanazione.it

coppa italia serie bCoppa Italia 2025/26, ecco date ed orari degli ottavi di finale! - Coppa Italia 2025/26, sono finiti i sedicesimi di finale e di seguito troverete date ed orari degli ottavi di finale! Si legge su generationsport.it

Cerca Video su questo argomento: Coppa Italia Serie B