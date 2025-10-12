Coppa Italia Serie B l' Hockey Prato espugna Follonica

Prato, 12 ottobre 2025 - Serviva un successo, per scrollarsi di dosso il ko di Grosseto maturato all'esordio ed agguantare al contempo i primi punti della stagione (iniziando il rodaggio in vista del campionato che inizierà a gennaio). Ed è arrivato: nelle scorse ore, l'Hockey Prato ha espugnato il campo del Follonica Hockey, conquistando la prima vittoria stagionale. Un incontro valido per la seconda giornata della Coppa Italia di Serie B di hockey su pista, che ha visto gli uomini di coach Enrico Bernardini prevalere per 14-5. Merito di una prestazione collettiva di livello sublimata dal poker di Maurizio Baldesi, che regala al sodalizio pratese i primi 3 punti ed il secondo posto attuale nella classifica del girone H di coppa alle spalle del CP Grosseto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

