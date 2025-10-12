Copertura per scale mobili | Lavori al via entro l’anno

Presto le scale mobili dello Spirito Santo a Cortona saranno finalmente coperte. Dopo anni di attese, stop e ripartenze, il progetto che prevede la realizzazione di una copertura modulare e amovibile sull’impianto di risalita che collega il parcheggio principale alla parte alta della città è stato finanziato e i lavori sono in via di aggiudicazione dopo aver ottenuto anche il via libera della Soprintendenza. Nei giorni scorsi sono stati effettuati lavori di manutenzione straordinaria agli impianti delle scale mobili di Cortona: sostituite parti meccaniche sulle tre rampe di collegamento tra viale Cesare Battisti e piazza Garibaldi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

