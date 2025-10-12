Controlli preventivi tra Valverde e San Gregorio per reprimere i reati e le infrazioni stradali

Cataniatoday.it | 12 ott 2025

I carabinieri della Stazione di San Gregorio hanno messo in atto dei controlli straordinari, estesi anche alla vicina Valverde. Ad affiancare i militari della stazione locale c'erano i colleghi del nucleo operativo radiomobile di Gravina e la compagnia di intervento operativo del 12esimo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

