Controlli congiunti tra polizia locale e Motorizzazione | multe sequestri e un tir sottoposto a fermo

Proseguono a Bari i controlli congiunti tra la polizia locale e i funzionari della Motorizzazione civile, finalizzati a garantire la sicurezza stradale e la regolarità della circolazione.Negli ultimi giorni si sono svolti due interventi mirati che hanno coinvolto personale delle due. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: controlli - congiunti

“Prestami pure i tuoi soldi, siamo parenti o no?”: NIENTE CONTROLLI DEL FISCO, scatta la regola dei CONGIUNTI

Controlli straordinari congiunti di polizia, carabinieri, finanza e locale a Muggia

Controlli serali a Sassuolo: pattugliamenti congiunti nei parchi e nel centro storico

EX ACNA: CONTROLLI CONGIUNTI SUL FIUME BORMIDA Arpa Liguria e Arpa Piemonte hanno unito le forze per monitorare la qualità delle acque nell’area dell’ex ACNA di Cengio, uno dei siti più delicati del Nord-Ovest. Vai su Facebook

Controlli congiunti Polizia e Motorizzazione a Gioia del Colle: sequestrati 4 veicoli e 25 multe per violazioni al codice della strada. - X Vai su X

Controlli congiunti di Polizia Locale e carabinieri a Capodimonte - Un servizio di controllo del territorio ha interessato la zona di Capodimonte, in particolare via Miano, con l’obiettivo di prevenire e contrastare le ... msn.com scrive

Rezzato, controlli congiunti di Polizia Locale e Carabinieri: sequestri e denunce - Servizio mirato alla sicurezza stradale e al rispetto delle norme nei locali pubblici, con ritiro di patenti e segnalazioni per droga. Segnala quibrescia.it