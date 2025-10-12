Controlli congiunti tra polizia locale e Motorizzazione | multe sequestri e un tir sottoposto a fermo

Proseguono a Bari i controlli congiunti tra la polizia locale e i funzionari della Motorizzazione civile, finalizzati a garantire la sicurezza stradale e la regolarità della circolazione.Negli ultimi giorni si sono svolti due interventi mirati che hanno coinvolto personale delle due. 🔗 Leggi su Baritoday.it

