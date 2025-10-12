Controlli al mercato di Cadoneghe Schiesaro | Ne faremo ancora

Questa mattina, domenica 12 ottobre, la Polizia Locale ha controllato l’area mercato in Piazza della Pace a Cadoneghe. «Una ad una sono state verificati oltre 20 espositori, la coerenza delle piazzole occupate», ha spiegato il sindaco Marco Schiesaro.«Qualcuno, sorpreso sul posto, che. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

