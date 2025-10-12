Controlli a tappeto sulle strade Sette arresti sedici denunce

Ilgiorno.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Strade e quartieri passati al setaccio. Nella notte tra venerdì e sabato è scattato un maxi controllo dei carabinieri a Milano, San Giuliano Milanese e Pioltello, dove l’Arma ha organizzato un pattugliamento straordinario del territorio con l’obiettivo di contrastare spaccio e micro-reati, ma anche di prevenire incidenti stradali ed eccessi della movida. E così, nell’ambito delle verifiche eseguite dai militari del Gruppo di Milano col supporto di personale del primo Reggimento "Piemonte", del quinto Reggimento "Emilia Romagna" e del quarto Battaglione "Veneto", sono state identificate 1.437 persone e controllati 607 veicoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

controlli a tappeto sulle strade sette arresti sedici denunce

© Ilgiorno.it - Controlli a tappeto sulle strade. Sette arresti, sedici denunce

In questa notizia si parla di: controlli - tappeto

Via alla caccia, controlli a tappeto e multe. Spari vicino a case e ferrovia

Acireale, controlli a tappeto dei carabinieri: lotta allo spaccio e ispezioni nei locali pubblici

Controlli a tappeto sull’autostrada A4: la polizia stradale in azione per il traffico estivo

controlli tappeto strade setteControlli a tappeto sulle strade. Sette arresti, sedici denunce - E così, nell’ambito delle verifiche eseguite dai militari del Gruppo di Milano col supporto di personale del primo Reggimento "Piemonte", del quinto Reggimento "Emilia Romagna" e del quarto ... Segnala msn.com

controlli tappeto strade setteAgrigento, controlli a tappeto della Polizia Locale: sanzioni nel centro cittadino - Proseguono serrati i controlli della Polizia Locale per garantire il rispetto delle norme che regolano le attività commerciali e la somministrazione di alimenti e bevande. Si legge su scrivolibero.it

Cerca Video su questo argomento: Controlli Tappeto Strade Sette