Strade e quartieri passati al setaccio. Nella notte tra venerdì e sabato è scattato un maxi controllo dei carabinieri a Milano, San Giuliano Milanese e Pioltello, dove l’Arma ha organizzato un pattugliamento straordinario del territorio con l’obiettivo di contrastare spaccio e micro-reati, ma anche di prevenire incidenti stradali ed eccessi della movida. E così, nell’ambito delle verifiche eseguite dai militari del Gruppo di Milano col supporto di personale del primo Reggimento "Piemonte", del quinto Reggimento "Emilia Romagna" e del quarto Battaglione "Veneto", sono state identificate 1.437 persone e controllati 607 veicoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Controlli a tappeto sulle strade. Sette arresti, sedici denunce