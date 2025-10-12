Controlli a tappeto negli esercizi di Torino San Salvario | cinque multati per irregolarità
Nei primi giorni di ottobre 2025, nel quartiere San Salvario a Torino, si è svolto un controllo straordinario del territorio ad alto impatto coordinato dal commissariato Barriera Nizza della polizia di Stato con la collaborazione delle sezioni locali di polizia locale, carabinieri e guardia di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Controlli a tappeto negli esercizi di Torino San Salvario: cinque multati per irregolarità - Nei primi giorni di ottobre 2025, nel quartiere San Salvario a Torino, si è svolto un controllo straordinario del territorio ad alto impatto coordinato dal commissariato Barriera Nizza della polizia d ...
