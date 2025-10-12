Controlli a tappeto in tangenziale fioccano le patenti ritirate

Per una notte intera la tangenziale Sud si è trasformata in un imbuto di lampeggianti e paline alzate. Non per via di un incidente, ma nel quadro di una delle più massicce operazioni di controllo degli ultimi mesi, messa in campo congiuntamente dai Carabinieri della Compagnia di Brescia e dalla. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it