Contro le due destre per un governo del 99% presentazione del volume Futura Cgil
ROMA – Lunedì 13 ottobre, alle ore 15, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà la presentazione del volume Futura (Cgil) “Contro le due destre per un governo del 99%”. Interviene la segretaria di presidenza, Gilda Sportiello. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
