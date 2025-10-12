Contro le due destre per un governo del 99% presentazione del volume Futura Cgil

Lopinionista.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA – Lunedì 13 ottobre, alle ore 15, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà la presentazione del volume Futura (Cgil) “Contro le due destre per un governo del 99%”. Interviene la segretaria di presidenza, Gilda Sportiello. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

contro le due destre per un governo del 99 presentazione del volume futura cgil

© Lopinionista.it - “Contro le due destre per un governo del 99%”, presentazione del volume Futura (Cgil)

In questa notizia si parla di: destre - governo

contro due destre governo“Contro le due destre per un governo del 99%”, presentazione del volume Futura (Cgil) - Lunedì 13 ottobre, alle ore 15, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà la presentazione del volume Futura (Cgil) "Contro ... Da lopinionista.it

contro due destre governoCauzioni e vigilanza: la tenaglia del governo contro i cortei violenti - Piantedosi al Question time annuncia le nuove misure in arrivo e denuncia: in due anni forte aumento dell’antisemitismo ... Lo riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Contro Due Destre Governo