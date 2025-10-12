conto alla rovescia per la liberazione degli ostaggi israeliani

Una folla di israeliani riempie la piazza nel cuore di Tel Aviv e chiede a gran voce, forse per l'ultima volta, la liberazione dei rapiti. Ringraziano il presidente americano Donald Trump mentre urlano i nomi degli ostaggi che, secondo fonti americane, saranno liberati già a partire dalla mattinata di lunedì 13 ottobre. Sul palco parla Steve Witkoff, l'inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente. Dietro di lui Jared Kushner e la moglie Ivanka. Applausi per Trump, fischi ogni volta che Witkoff nomina Netanyahu. Il premier, criticato dalla folla, è accusato di aver ritardato una tregua che ora invece è realtà. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

