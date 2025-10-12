Continua il progetto costa-borghi

Costa dei Borghi – Riviera Fermana, tra mare e Sibilla. È il brand che racconta un territorio e unisce sei comuni sei comuni in un'unica visione turistica: Campofilone, Pedaso, Altidona, Fermo Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio. Un progetto che guarda oltre i confini amministrativi per costruire un'identità comune. A fare da capofila il Comune di Fermo, che ha intercettato i fondi Iti Urbani 2 destinati ai capoluoghi e ha scelto di condividere risorse e strategia con tutto il territorio. "Essere capoluogo – spiega l'assessore al turismo di Fermo, Annalisa Cerretani – significa guidare una rete, non correre da soli.

