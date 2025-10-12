Consegnato un altro defibrillatore di pubblico accesso installato nel parco urbano del Tempietto
Reggio Calabria guadagna un ulteriore strumento fondamentale per la salute e la sicurezza. E' stato consegnato alla città un nuovo defibrillazione, destinato al parco urbano del Tempietto. L'installazione, curata da Blu Corporation, è stata voluta dall'Asd Michele Viola, nel ricordo del capo di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
